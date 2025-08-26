עוד על GCOIN

GCOIN מידע על מחיר

GCOIN אתר רשמי

GCOIN טוקניומיקה

GCOIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Galaxy Fight Club סֵמֶל

Galaxy Fight Club מחיר (GCOIN)

לא רשום

1 GCOIN ל USDמחיר חי:

$0.00164464
$0.00164464$0.00164464
-6.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Galaxy Fight Club (GCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:47:27 (UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00163787
$ 0.00163787$ 0.00163787
24 שעות נמוך
$ 0.00176282
$ 0.00176282$ 0.00176282
גבוה 24 שעות

$ 0.00163787
$ 0.00163787$ 0.00163787

$ 0.00176282
$ 0.00176282$ 0.00176282

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.00107154
$ 0.00107154$ 0.00107154

+0.03%

-6.37%

-39.76%

-39.76%

Galaxy Fight Club (GCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164433. במהלך 24 השעות האחרונות, GCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163787 לבין שיא של $ 0.00176282, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GCOIN השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Galaxy Fight Club (GCOIN) מידע שוק

$ 130.90K
$ 130.90K$ 130.90K

--
----

$ 246.25K
$ 246.25K$ 246.25K

79.59M
79.59M 79.59M

149,735,250.0
149,735,250.0 149,735,250.0

שווי השוק הנוכחי של Galaxy Fight Club הוא $ 130.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCOIN הוא 79.59M, עם היצע כולל של 149735250.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.25K.

Galaxy Fight Club (GCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Galaxy Fight Clubל USDהיה $ -0.000112013448327662.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGalaxy Fight Club ל USDהיה . $ -0.0003146665.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGalaxy Fight Club ל USDהיה $ +0.0003671969.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Galaxy Fight Clubל USDהיה $ +0.0001538495527664777.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000112013448327662-6.37%
30 ימים$ -0.0003146665-19.13%
60 ימים$ +0.0003671969+22.33%
90 ימים$ +0.0001538495527664777+10.32%

מה זהGalaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Galaxy Fight Club (GCOIN) משאב

האתר הרשמי

Galaxy Fight Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Galaxy Fight Club (GCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Galaxy Fight Club (GCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Galaxy Fight Club.

בדוק את Galaxy Fight Club תחזית המחיר עכשיו‏!

GCOIN למטבעות מקומיים

Galaxy Fight Club (GCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Galaxy Fight Club (GCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Galaxy Fight Club (GCOIN)

כמה שווה Galaxy Fight Club (GCOIN) היום?
החי GCOINהמחיר ב USD הוא 0.00164433 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של GCOIN ל USD הוא $ 0.00164433. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Galaxy Fight Club?
שווי השוק של GCOIN הוא $ 130.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GCOIN?
ההיצע במחזור של GCOIN הוא 79.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GCOIN?
‏‏GCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GCOIN?
GCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.00107154 USD.
מהו נפח המסחר של GCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GCOIN הוא -- USD.
האם GCOIN יעלה השנה?
GCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:47:27 (UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.