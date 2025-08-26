Galaxy Fight Club (GCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00163787 גבוה 24 שעות $ 0.00176282 שיא כל הזמנים $ 2.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107154 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -6.37% שינוי מחיר (7D) -39.76%

Galaxy Fight Club (GCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164433. במהלך 24 השעות האחרונות, GCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163787 לבין שיא של $ 0.00176282, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GCOIN השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Galaxy Fight Club (GCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 130.90K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 246.25K אספקת מחזור 79.59M אספקה כוללת 149,735,250.0

שווי השוק הנוכחי של Galaxy Fight Club הוא $ 130.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCOIN הוא 79.59M, עם היצע כולל של 149735250.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.25K.