Galatasaray Fan Token (GAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.39 גבוה 24 שעות $ 1.42 שיא כל הזמנים $ 33.63 המחיר הנמוך ביותר $ 1.18 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -1.52% שינוי מחיר (7D) -2.38%

Galatasaray Fan Token (GAL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, GAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.39 לבין שיא של $ 1.42, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.18.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAL השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -1.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Galatasaray Fan Token (GAL) מידע שוק

שווי שוק $ 10.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.92M אספקת מחזור 7.23M אספקה כוללת 9,975,000.0

שווי השוק הנוכחי של Galatasaray Fan Token הוא $ 10.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAL הוא 7.23M, עם היצע כולל של 9975000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.92M.