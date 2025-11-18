Gala Music מחיר היום

מחיר Gala Music (MUSIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00302452, עם שינוי של 9.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUSIC ל USD הוא $ 0.00302452 לכל MUSIC.

Gala Music כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 479,232, עם היצע במחזור של 158.45M MUSIC. ב‑24 השעות האחרונות, MUSIC סחר בין $ 0.00250312 (נמוך) ל $ 0.00385242 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.303994, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00099995.

ביצועים לטווח קצר, MUSIC נע ב +16.33% בשעה האחרונה ו -38.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gala Music (MUSIC) מידע שוק

שווי שוק $ 479.23K$ 479.23K $ 479.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 479.23K$ 479.23K $ 479.23K אספקת מחזור 158.45M 158.45M 158.45M אספקה כוללת 158,449,051.2368203 158,449,051.2368203 158,449,051.2368203

שווי השוק הנוכחי של Gala Music הוא $ 479.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSIC הוא 158.45M, עם היצע כולל של 158449051.2368203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 479.23K.