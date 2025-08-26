Gala Film (FILM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01659547 24 שעות נמוך $ 0.01805014 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.234889 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00537361 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.04% שינוי מחיר (7D) -8.39%

Gala Film (FILM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.016853. במהלך 24 השעות האחרונות, FILM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01659547 לבין שיא של $ 0.01805014, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FILMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.234889, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00537361.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FILM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gala Film (FILM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.18M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.18M אספקת מחזור 129.23M אספקה כוללת 129,234,288.9808634

שווי השוק הנוכחי של Gala Film הוא $ 2.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FILM הוא 129.23M, עם היצע כולל של 129234288.9808634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.