עוד על FILM

FILM מידע על מחיר

FILM מסמך לבן

FILM אתר רשמי

FILM טוקניומיקה

FILM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Gala Film סֵמֶל

Gala Film מחיר (FILM)

לא רשום

1 FILM ל USDמחיר חי:

$0.016853
$0.016853$0.016853
-6.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gala Film (FILM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:41:14 (UTC+8)

Gala Film (FILM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01659547
$ 0.01659547$ 0.01659547
24 שעות נמוך
$ 0.01805014
$ 0.01805014$ 0.01805014
גבוה 24 שעות

$ 0.01659547
$ 0.01659547$ 0.01659547

$ 0.01805014
$ 0.01805014$ 0.01805014

$ 0.234889
$ 0.234889$ 0.234889

$ 0.00537361
$ 0.00537361$ 0.00537361

--

-6.04%

-8.39%

-8.39%

Gala Film (FILM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.016853. במהלך 24 השעות האחרונות, FILM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01659547 לבין שיא של $ 0.01805014, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FILMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.234889, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00537361.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FILM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gala Film (FILM) מידע שוק

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

129.23M
129.23M 129.23M

129,234,288.9808634
129,234,288.9808634 129,234,288.9808634

שווי השוק הנוכחי של Gala Film הוא $ 2.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FILM הוא 129.23M, עם היצע כולל של 129234288.9808634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.

Gala Film (FILM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gala Filmל USDהיה $ -0.00108381276476622.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGala Film ל USDהיה . $ -0.0008323848.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGala Film ל USDהיה $ +0.0196567594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gala Filmל USDהיה $ +0.00387224397874081.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00108381276476622-6.04%
30 ימים$ -0.0008323848-4.93%
60 ימים$ +0.0196567594+116.64%
90 ימים$ +0.00387224397874081+29.83%

מה זהGala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gala Film (FILM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Gala Filmתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gala Film (FILM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gala Film (FILM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gala Film.

בדוק את Gala Film תחזית המחיר עכשיו‏!

FILM למטבעות מקומיים

Gala Film (FILM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gala Film (FILM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FILM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gala Film (FILM)

כמה שווה Gala Film (FILM) היום?
החי FILMהמחיר ב USD הוא 0.016853 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FILM ל USD?
המחיר הנוכחי של FILM ל USD הוא $ 0.016853. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gala Film?
שווי השוק של FILM הוא $ 2.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FILM?
ההיצע במחזור של FILM הוא 129.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FILM?
‏‏FILM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.234889 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FILM?
FILM ‏‏רשם מחירATL של 0.00537361 USD.
מהו נפח המסחר של FILM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FILM הוא -- USD.
האם FILM יעלה השנה?
FILM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FILM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:41:14 (UTC+8)

Gala Film (FILM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.