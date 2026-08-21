GAIB sAID מחיר היום

מחיר GAIB sAID (SAID) בזמן אמת היום הוא $ 0.64483, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAID ל USD הוא $ 0.64483 לכל SAID.

GAIB sAID כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,714,266, עם היצע במחזור של 18.17M SAID. ב‑24 השעות האחרונות, SAID סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.076, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.39947.

ביצועים לטווח קצר, SAID נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.87.

GAIB sAID (SAID) מידע שוק

שווי שוק $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M נפח (24 שעות) $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M אספקת מחזור 18.17M 18.17M 18.17M אספקה כוללת 17,306,454.09789183 17,306,454.09789183 17,306,454.09789183

שווי השוק הנוכחי של GAIB sAID הוא $ 11.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.87. ההיצע במחזור של SAID הוא 18.17M, עם היצע כולל של 17306454.09789183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.71M.