עוד על GACHA

GACHA מידע על מחיר

GACHA אתר רשמי

GACHA טוקניומיקה

GACHA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GachaAI סֵמֶל

GachaAI מחיר (GACHA)

לא רשום

1 GACHA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GachaAI (GACHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:09:05 (UTC+8)

GachaAI (GACHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

GachaAI (GACHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GACHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GACHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GACHA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GachaAI (GACHA) מידע שוק

$ 5.05K
$ 5.05K$ 5.05K

--
----

$ 5.05K
$ 5.05K$ 5.05K

983.49M
983.49M 983.49M

983,489,136.314895
983,489,136.314895 983,489,136.314895

שווי השוק הנוכחי של GachaAI הוא $ 5.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GACHA הוא 983.49M, עם היצע כולל של 983489136.314895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.05K.

GachaAI (GACHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GachaAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGachaAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGachaAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GachaAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-4.49%
60 ימים$ 0+19.80%
90 ימים$ 0--

מה זהGachaAI (GACHA)

GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GachaAI (GACHA) משאב

האתר הרשמי

GachaAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GachaAI (GACHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GachaAI (GACHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GachaAI.

בדוק את GachaAI תחזית המחיר עכשיו‏!

GACHA למטבעות מקומיים

GachaAI (GACHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GachaAI (GACHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GACHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GachaAI (GACHA)

כמה שווה GachaAI (GACHA) היום?
החי GACHAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GACHA ל USD?
המחיר הנוכחי של GACHA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GachaAI?
שווי השוק של GACHA הוא $ 5.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GACHA?
ההיצע במחזור של GACHA הוא 983.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GACHA?
‏‏GACHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GACHA?
GACHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GACHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GACHA הוא -- USD.
האם GACHA יעלה השנה?
GACHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GACHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:09:05 (UTC+8)

GachaAI (GACHA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.