Gabin Noosum סֵמֶל

Gabin Noosum מחיר (NOOSUM)

לא רשום

1 NOOSUM ל USDמחיר חי:

--
----
-6.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Gabin Noosum (NOOSUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:28:30 (UTC+8)

Gabin Noosum (NOOSUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00590743
$ 0.00590743$ 0.00590743

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.93%

+15.47%

+15.47%

Gabin Noosum (NOOSUM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOOSUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOSUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00590743, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOOSUM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gabin Noosum (NOOSUM) מידע שוק

$ 33.97K
$ 33.97K$ 33.97K

--
----

$ 33.97K
$ 33.97K$ 33.97K

799.58M
799.58M 799.58M

799,584,376.077712
799,584,376.077712 799,584,376.077712

שווי השוק הנוכחי של Gabin Noosum הוא $ 33.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOOSUM הוא 799.58M, עם היצע כולל של 799584376.077712. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.97K.

Gabin Noosum (NOOSUM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gabin Noosumל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGabin Noosum ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGabin Noosum ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gabin Noosumל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.93%
30 ימים$ 0+33.11%
60 ימים$ 0+114.41%
90 ימים$ 0--

מה זהGabin Noosum (NOOSUM)

Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.

Gabin Noosum (NOOSUM) משאב

האתר הרשמי

Gabin Noosumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gabin Noosum (NOOSUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gabin Noosum (NOOSUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gabin Noosum.

בדוק את Gabin Noosum תחזית המחיר עכשיו‏!

NOOSUM למטבעות מקומיים

Gabin Noosum (NOOSUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gabin Noosum (NOOSUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOOSUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gabin Noosum (NOOSUM)

כמה שווה Gabin Noosum (NOOSUM) היום?
החי NOOSUMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOOSUM ל USD?
המחיר הנוכחי של NOOSUM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gabin Noosum?
שווי השוק של NOOSUM הוא $ 33.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOOSUM?
ההיצע במחזור של NOOSUM הוא 799.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOOSUM?
‏‏NOOSUM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00590743 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOOSUM?
NOOSUM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NOOSUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOOSUM הוא -- USD.
האם NOOSUM יעלה השנה?
NOOSUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOOSUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:28:30 (UTC+8)

