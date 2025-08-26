Fuzion (FUZN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.118953$ 0.118953 $ 0.118953 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00450974$ 0.00450974 $ 0.00450974 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Fuzion (FUZN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00624757. במהלך 24 השעות האחרונות, FUZN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUZNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.118953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00450974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUZN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fuzion (FUZN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M אספקת מחזור 175.00M 175.00M 175.00M אספקה כוללת 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fuzion הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUZN הוא 175.00M, עם היצע כולל של 175000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.