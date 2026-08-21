Futardio cult מחיר היום

מחיר Futardio cult (FUTARDIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00837571, עם שינוי של 46.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUTARDIO ל USD הוא $ 0.00837571 לכל FUTARDIO.

Futardio cult כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 112,237, עם היצע במחזור של 13.40M FUTARDIO. ב‑24 השעות האחרונות, FUTARDIO סחר בין $ 0.00581531 (נמוך) ל $ 0.0083777 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051716, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00228239.

ביצועים לטווח קצר, FUTARDIO נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -25.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.03K.

Futardio cult (FUTARDIO) מידע שוק

שווי שוק $ 112.24K$ 112.24K $ 112.24K נפח (24 שעות) $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.24K$ 112.24K $ 112.24K אספקת מחזור 13.40M 13.40M 13.40M אספקה כוללת 13,399,859.807525 13,399,859.807525 13,399,859.807525

שווי השוק הנוכחי של Futardio cult הוא $ 112.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.03K. ההיצע במחזור של FUTARDIO הוא 13.40M, עם היצע כולל של 13399859.807525. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.24K.