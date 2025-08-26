עוד על FUSION

Fusion AI סֵמֶל

Fusion AI מחיר (FUSION)

לא רשום

1 FUSION ל USDמחיר חי:

--
----
-4.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
USD
Fusion AI (FUSION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:28:22 (UTC+8)

Fusion AI (FUSION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01321404
$ 0.01321404$ 0.01321404

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-4.89%

+2.34%

+2.34%

Fusion AI (FUSION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FUSION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUSIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01321404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUSION השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fusion AI (FUSION) מידע שוק

$ 47.37K
$ 47.37K$ 47.37K

--
----

$ 47.37K
$ 47.37K$ 47.37K

975.57M
975.57M 975.57M

975,571,809.871786
975,571,809.871786 975,571,809.871786

שווי השוק הנוכחי של Fusion AI הוא $ 47.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUSION הוא 975.57M, עם היצע כולל של 975571809.871786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.37K.

Fusion AI (FUSION) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fusion AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFusion AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFusion AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fusion AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.89%
30 ימים$ 0+11.49%
60 ימים$ 0+60.95%
90 ימים$ 0--

מה זהFusion AI (FUSION)

Fusion is a revolutionary no-code platform that empowers users to transform their ideas into fully functional applications effortlessly. By harnessing advanced Large Language Model (LLM) technology, Fusion bridges the gap between conceptualization and application development. Whether you're a seasoned developer or a non-technical innovator, Fusion enables you to create high-quality, production-ready applications with unparalleled speed and precision. Mission Fusion’s mission is to democratize software development by eliminating the barriers of technical complexity. It empowers individuals and organizations to turn their ideas into reality, fostering innovation and accelerating the pace of digital transformation across industries.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fusion AI (FUSION) משאב

האתר הרשמי

Fusion AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fusion AI (FUSION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fusion AI (FUSION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fusion AI.

בדוק את Fusion AI תחזית המחיר עכשיו‏!

FUSION למטבעות מקומיים

Fusion AI (FUSION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fusion AI (FUSION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FUSION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fusion AI (FUSION)

כמה שווה Fusion AI (FUSION) היום?
החי FUSIONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FUSION ל USD?
המחיר הנוכחי של FUSION ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fusion AI?
שווי השוק של FUSION הוא $ 47.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FUSION?
ההיצע במחזור של FUSION הוא 975.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUSION?
‏‏FUSION השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01321404 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUSION?
FUSION ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FUSION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUSION הוא -- USD.
האם FUSION יעלה השנה?
FUSION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUSION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Fusion AI (FUSION) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.