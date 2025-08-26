Fusion AI (FUSION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01321404$ 0.01321404 $ 0.01321404 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -4.89% שינוי מחיר (7D) +2.34% שינוי מחיר (7D) +2.34%

Fusion AI (FUSION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FUSION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUSIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01321404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUSION השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fusion AI (FUSION) מידע שוק

שווי שוק $ 47.37K$ 47.37K $ 47.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.37K$ 47.37K $ 47.37K אספקת מחזור 975.57M 975.57M 975.57M אספקה כוללת 975,571,809.871786 975,571,809.871786 975,571,809.871786

שווי השוק הנוכחי של Fusion AI הוא $ 47.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUSION הוא 975.57M, עם היצע כולל של 975571809.871786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.37K.