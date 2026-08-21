Funds are SAFU מחיר היום

מחיר Funds are SAFU (SAFU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAFU ל USD הוא $ 0 לכל SAFU.

Funds are SAFU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,658, עם היצע במחזור של 979.97M SAFU. ב‑24 השעות האחרונות, SAFU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00240412, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAFU נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +2.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Funds are SAFU (SAFU) מידע שוק

שווי שוק $ 25.66K$ 25.66K $ 25.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.18K$ 26.18K $ 26.18K אספקת מחזור 979.97M 979.97M 979.97M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Funds are SAFU הוא $ 25.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAFU הוא 979.97M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.18K.