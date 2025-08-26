עוד על FUM

fUm cOiNn סֵמֶל

fUm cOiNn מחיר (FUM)

לא רשום

1 FUM ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
fUm cOiNn (FUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:08:57 (UTC+8)

fUm cOiNn (FUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.12%

+3.12%

fUm cOiNn (FUM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

fUm cOiNn (FUM) מידע שוק

$ 6.92K
$ 6.92K$ 6.92K

--
----

$ 6.92K
$ 6.92K$ 6.92K

926.78M
926.78M 926.78M

926,780,977.527552
926,780,977.527552 926,780,977.527552

שווי השוק הנוכחי של fUm cOiNn הוא $ 6.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUM הוא 926.78M, עם היצע כולל של 926780977.527552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.92K.

fUm cOiNn (FUM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של fUm cOiNnל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלfUm cOiNn ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלfUm cOiNn ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של fUm cOiNnל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+0.09%
60 ימים$ 0+27.58%
90 ימים$ 0--

מה זהfUm cOiNn (FUM)

A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.

fUm cOiNn (FUM) משאב

האתר הרשמי

fUm cOiNnתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה fUm cOiNn (FUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות fUm cOiNn (FUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור fUm cOiNn.

בדוק את fUm cOiNn תחזית המחיר עכשיו‏!

FUM למטבעות מקומיים

fUm cOiNn (FUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של fUm cOiNn (FUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על fUm cOiNn (FUM)

כמה שווה fUm cOiNn (FUM) היום?
החי FUMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FUM ל USD?
המחיר הנוכחי של FUM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של fUm cOiNn?
שווי השוק של FUM הוא $ 6.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FUM?
ההיצע במחזור של FUM הוא 926.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUM?
‏‏FUM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUM?
FUM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUM הוא -- USD.
האם FUM יעלה השנה?
FUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:08:57 (UTC+8)

