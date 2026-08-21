Fud the Pug מחיר היום

מחיר Fud the Pug (FUD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUD ל USD הוא $ 0 לכל FUD.

Fud the Pug כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 558,031, עם היצע במחזור של 57.50T FUD. ב‑24 השעות האחרונות, FUD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FUD נע ב +2.54% בשעה האחרונה ו +76.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fud the Pug (FUD) מידע שוק

שווי שוק $ 558.03K$ 558.03K $ 558.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 732.62K$ 732.62K $ 732.62K אספקת מחזור 57.50T 57.50T 57.50T אספקה כוללת 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fud the Pug הוא $ 558.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUD הוא 57.50T, עם היצע כולל של 75490000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 732.62K.