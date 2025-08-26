עוד על F2C

Ftribe Fighters סֵמֶל

Ftribe Fighters מחיר (F2C)

1 F2C ל USDמחיר חי:

Ftribe Fighters (F2C) טבלת מחירים חיה
Ftribe Fighters (F2C) מידע על מחיר (USD)

F2C השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.216424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, F2C השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ftribe Fighters (F2C) מידע שוק

$ 722.83
$ 722.83$ 722.83

$ 963.71
$ 963.71$ 963.71

750.05M
750.05M 750.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ftribe Fighters הוא $ 722.83, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של F2C הוא 750.05M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 963.71.

Ftribe Fighters (F2C) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ftribe Fightersל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFtribe Fighters ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFtribe Fighters ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ftribe Fightersל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.81%
60 ימים$ 0-96.98%
90 ימים$ 0--

מה זהFtribe Fighters (F2C)

Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Ftribe Fighters (F2C) משאב

האתר הרשמי

Ftribe Fightersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ftribe Fighters (F2C) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ftribe Fighters (F2C) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ftribe Fighters.

בדוק את Ftribe Fighters תחזית המחיר עכשיו‏!

F2C למטבעות מקומיים

Ftribe Fighters (F2C) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ftribe Fighters (F2C) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על F2C הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ftribe Fighters (F2C)

כמה שווה Ftribe Fighters (F2C) היום?
החי F2Cהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי F2C ל USD?
המחיר הנוכחי של F2C ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ftribe Fighters?
שווי השוק של F2C הוא $ 722.83 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של F2C?
ההיצע במחזור של F2C הוא 750.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של F2C?
‏‏F2C השיג מחיר שיא (ATH) של 0.216424 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של F2C?
F2C ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של F2C?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור F2C הוא -- USD.
האם F2C יעלה השנה?
F2C ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את F2C תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.