Frosty the Polar Bear (FROSTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00835593$ 0.00835593 $ 0.00835593 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.15% שינוי מחיר (7D) +2.15%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROSTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROSTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00835593, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROSTY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) מידע שוק

שווי שוק $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frosty the Polar Bear הוא $ 14.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROSTY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.03K.