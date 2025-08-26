Froppy (FROPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -0.58% שינוי מחיר (7D) -8.63%

Froppy (FROPPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROPPY השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Froppy (FROPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 45.64K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.64K אספקת מחזור 287.00B אספקה כוללת 287,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Froppy הוא $ 45.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROPPY הוא 287.00B, עם היצע כולל של 287000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.64K.