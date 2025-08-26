עוד על FANX

FrontFanz סֵמֶל

FrontFanz מחיר (FANX)

לא רשום

1 FANX ל USDמחיר חי:

--
----
-2.20%1D
mexc
USD
FrontFanz (FANX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:28:49 (UTC+8)

FrontFanz (FANX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050385
$ 0.050385$ 0.050385

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-2.22%

+0.55%

+0.55%

FrontFanz (FANX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FANX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FANXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FANX השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -2.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FrontFanz (FANX) מידע שוק

$ 23.71K
$ 23.71K$ 23.71K

--
----

$ 43.08K
$ 43.08K$ 43.08K

273.95M
273.95M 273.95M

497,793,318.0234222
497,793,318.0234222 497,793,318.0234222

שווי השוק הנוכחי של FrontFanz הוא $ 23.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FANX הוא 273.95M, עם היצע כולל של 497793318.0234222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.08K.

FrontFanz (FANX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FrontFanzל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrontFanz ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrontFanz ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FrontFanzל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.22%
30 ימים$ 0+23.24%
60 ימים$ 0+87.50%
90 ימים$ 0--

מה זהFrontFanz (FANX)

What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform.

FrontFanz (FANX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

FrontFanzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FrontFanz (FANX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FrontFanz (FANX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FrontFanz.

בדוק את FrontFanz תחזית המחיר עכשיו‏!

FANX למטבעות מקומיים

FrontFanz (FANX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FrontFanz (FANX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FANX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FrontFanz (FANX)

כמה שווה FrontFanz (FANX) היום?
החי FANXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FANX ל USD?
המחיר הנוכחי של FANX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FrontFanz?
שווי השוק של FANX הוא $ 23.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FANX?
ההיצע במחזור של FANX הוא 273.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FANX?
‏‏FANX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.050385 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FANX?
FANX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FANX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FANX הוא -- USD.
האם FANX יעלה השנה?
FANX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FANX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:28:49 (UTC+8)

FrontFanz (FANX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

