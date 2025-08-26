FrontFanz (FANX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.050385$ 0.050385 $ 0.050385 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -2.22% שינוי מחיר (7D) +0.55% שינוי מחיר (7D) +0.55%

FrontFanz (FANX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FANX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FANXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FANX השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -2.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FrontFanz (FANX) מידע שוק

שווי שוק $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.08K$ 43.08K $ 43.08K אספקת מחזור 273.95M 273.95M 273.95M אספקה כוללת 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222

שווי השוק הנוכחי של FrontFanz הוא $ 23.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FANX הוא 273.95M, עם היצע כולל של 497793318.0234222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.08K.