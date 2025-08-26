FrokAI (FROKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00269714 $ 0.00269714 $ 0.00269714 24 שעות נמוך $ 0.00300739 $ 0.00300739 $ 0.00300739 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00269714$ 0.00269714 $ 0.00269714 גבוה 24 שעות $ 0.00300739$ 0.00300739 $ 0.00300739 שיא כל הזמנים $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00211039$ 0.00211039 $ 0.00211039 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.65% שינוי מחיר (1D) -6.89% שינוי מחיר (7D) +6.25% שינוי מחיר (7D) +6.25%

FrokAI (FROKAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00274309. במהלך 24 השעות האחרונות, FROKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00269714 לבין שיא של $ 0.00300739, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00211039.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROKAI השתנה ב -3.65% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FrokAI (FROKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 274.20K$ 274.20K $ 274.20K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FrokAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROKAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 274.20K.