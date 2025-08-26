עוד על FROGO

FROGO מידע על מחיר

FROGO אתר רשמי

FROGO טוקניומיקה

FROGO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Frogo The Lord סֵמֶל

Frogo The Lord מחיר (FROGO)

לא רשום

1 FROGO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Frogo The Lord (FROGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:28:40 (UTC+8)

Frogo The Lord (FROGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.21%

+4.21%

Frogo The Lord (FROGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROGO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frogo The Lord (FROGO) מידע שוק

$ 10.47K
$ 10.47K$ 10.47K

--
----

$ 10.47K
$ 10.47K$ 10.47K

648.17M
648.17M 648.17M

648,166,934.8920811
648,166,934.8920811 648,166,934.8920811

שווי השוק הנוכחי של Frogo The Lord הוא $ 10.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROGO הוא 648.17M, עם היצע כולל של 648166934.8920811. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.47K.

Frogo The Lord (FROGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frogo The Lordל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrogo The Lord ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrogo The Lord ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frogo The Lordל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+11.94%
60 ימים$ 0+20.74%
90 ימים$ 0--

מה זהFrogo The Lord (FROGO)

FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Frogo The Lord (FROGO) משאב

האתר הרשמי

Frogo The Lordתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frogo The Lord (FROGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frogo The Lord (FROGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frogo The Lord.

בדוק את Frogo The Lord תחזית המחיר עכשיו‏!

FROGO למטבעות מקומיים

Frogo The Lord (FROGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frogo The Lord (FROGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frogo The Lord (FROGO)

כמה שווה Frogo The Lord (FROGO) היום?
החי FROGOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROGO ל USD?
המחיר הנוכחי של FROGO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frogo The Lord?
שווי השוק של FROGO הוא $ 10.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROGO?
ההיצע במחזור של FROGO הוא 648.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROGO?
‏‏FROGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROGO?
FROGO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FROGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROGO הוא -- USD.
האם FROGO יעלה השנה?
FROGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:28:40 (UTC+8)

Frogo The Lord (FROGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.