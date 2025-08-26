Froggy Friends (TAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 13.61 גבוה 24 שעות $ 14.85 שיא כל הזמנים $ 823.5 המחיר הנמוך ביותר $ 4.51 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -5.88% שינוי מחיר (7D) +1.84%

Froggy Friends (TAD) המחיר בזמן אמת של הוא $13.93. במהלך 24 השעות האחרונות, TAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.61 לבין שיא של $ 14.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 823.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.51.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAD השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -5.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Froggy Friends (TAD) מידע שוק

שווי שוק $ 139.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.32K אספקת מחזור 10.00K אספקה כוללת 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של Froggy Friends הוא $ 139.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAD הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.32K.