עוד על TAD

TAD מידע על מחיר

TAD טוקניומיקה

TAD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Froggy Friends סֵמֶל

Froggy Friends מחיר (TAD)

לא רשום

1 TAD ל USDמחיר חי:

$13.93
$13.93$13.93
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Froggy Friends (TAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:46:47 (UTC+8)

Froggy Friends (TAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 13.61
$ 13.61$ 13.61
24 שעות נמוך
$ 14.85
$ 14.85$ 14.85
גבוה 24 שעות

$ 13.61
$ 13.61$ 13.61

$ 14.85
$ 14.85$ 14.85

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

+0.62%

-5.88%

+1.84%

+1.84%

Froggy Friends (TAD) המחיר בזמן אמת של הוא $13.93. במהלך 24 השעות האחרונות, TAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.61 לבין שיא של $ 14.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 823.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.51.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAD השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -5.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Froggy Friends (TAD) מידע שוק

$ 139.32K
$ 139.32K$ 139.32K

--
----

$ 139.32K
$ 139.32K$ 139.32K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של Froggy Friends הוא $ 139.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAD הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.32K.

Froggy Friends (TAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Froggy Friendsל USDהיה $ -0.87176716231779.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFroggy Friends ל USDהיה . $ +2.2001000210.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFroggy Friends ל USDהיה $ +11.1923287420.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Froggy Friendsל USDהיה $ +5.467868608136893.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.87176716231779-5.88%
30 ימים$ +2.2001000210+15.79%
60 ימים$ +11.1923287420+80.35%
90 ימים$ +5.467868608136893+64.62%

מה זהFroggy Friends (TAD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Froggy Friendsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Froggy Friends (TAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Froggy Friends (TAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Froggy Friends.

בדוק את Froggy Friends תחזית המחיר עכשיו‏!

TAD למטבעות מקומיים

Froggy Friends (TAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Froggy Friends (TAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Froggy Friends (TAD)

כמה שווה Froggy Friends (TAD) היום?
החי TADהמחיר ב USD הוא 13.93 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAD ל USD?
המחיר הנוכחי של TAD ל USD הוא $ 13.93. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Froggy Friends?
שווי השוק של TAD הוא $ 139.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAD?
ההיצע במחזור של TAD הוא 10.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAD?
‏‏TAD השיג מחיר שיא (ATH) של 823.5 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAD?
TAD ‏‏רשם מחירATL של 4.51 USD.
מהו נפח המסחר של TAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAD הוא -- USD.
האם TAD יעלה השנה?
TAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:46:47 (UTC+8)

Froggy Friends (TAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.