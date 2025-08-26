עוד על FRATT

Frogg and Ratt סֵמֶל

Frogg and Ratt מחיר (FRATT)

לא רשום

1 FRATT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Frogg and Ratt (FRATT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:28:32 (UTC+8)

Frogg and Ratt (FRATT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02413011
$ 0.02413011$ 0.02413011

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.02%

-9.49%

-9.49%

Frogg and Ratt (FRATT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRATT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRATTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02413011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRATT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frogg and Ratt (FRATT) מידע שוק

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

144.24M
144.24M 144.24M

169,696,969.0
169,696,969.0 169,696,969.0

שווי השוק הנוכחי של Frogg and Ratt הוא $ 11.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRATT הוא 144.24M, עם היצע כולל של 169696969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.56K.

Frogg and Ratt (FRATT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frogg and Rattל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrogg and Ratt ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrogg and Ratt ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frogg and Rattל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.02%
30 ימים$ 0-15.22%
60 ימים$ 0+28.98%
90 ימים$ 0--

מה זהFrogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Frogg and Ratt (FRATT) משאב

האתר הרשמי

Frogg and Rattתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frogg and Ratt (FRATT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frogg and Ratt (FRATT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frogg and Ratt.

בדוק את Frogg and Ratt תחזית המחיר עכשיו‏!

FRATT למטבעות מקומיים

Frogg and Ratt (FRATT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frogg and Ratt (FRATT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRATT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frogg and Ratt (FRATT)

כמה שווה Frogg and Ratt (FRATT) היום?
החי FRATTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRATT ל USD?
המחיר הנוכחי של FRATT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frogg and Ratt?
שווי השוק של FRATT הוא $ 11.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRATT?
ההיצע במחזור של FRATT הוא 144.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRATT?
‏‏FRATT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02413011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRATT?
FRATT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FRATT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRATT הוא -- USD.
האם FRATT יעלה השנה?
FRATT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRATT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
