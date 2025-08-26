Frogg and Ratt (FRATT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02413011 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -9.49%

Frogg and Ratt (FRATT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRATT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRATTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02413011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

Frogg and Ratt (FRATT) מידע שוק

שווי שוק $ 11.53K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.56K אספקת מחזור 144.24M אספקה כוללת 169,696,969.0

