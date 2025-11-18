Frog X Toad 6900 מחיר היום

מחיר Frog X Toad 6900 (FXT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FXT ל USD הוא -- לכל FXT.

Frog X Toad 6900 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,401.76, עם היצע במחזור של 69.00B FXT. ב‑24 השעות האחרונות, FXT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00001196, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FXT נע ב -2.34% בשעה האחרונה ו -40.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Frog X Toad 6900 (FXT) מידע שוק

שווי שוק $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frog X Toad 6900 הוא $ 14.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FXT הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.40K.