Frog Games (FG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00284145 $ 0.00284145 $ 0.00284145 24 שעות נמוך $ 0.00323598 $ 0.00323598 $ 0.00323598 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00284145$ 0.00284145 $ 0.00284145 גבוה 24 שעות $ 0.00323598$ 0.00323598 $ 0.00323598 שיא כל הזמנים $ 0.00381228$ 0.00381228 $ 0.00381228 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00264515$ 0.00264515 $ 0.00264515 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -7.73% שינוי מחיר (7D) +0.89% שינוי מחיר (7D) +0.89%

Frog Games (FG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00284521. במהלך 24 השעות האחרונות, FG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00284145 לבין שיא של $ 0.00323598, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00264515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FG השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -7.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frog Games (FG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M אספקת מחזור 999.34M 999.34M 999.34M אספקה כוללת 999,340,637.385986 999,340,637.385986 999,340,637.385986

שווי השוק הנוכחי של Frog Games הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FG הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999340637.385986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.