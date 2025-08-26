עוד על FG

Frog Games סֵמֶל

Frog Games מחיר (FG)

לא רשום

1 FG ל USDמחיר חי:

$0.00284521
-7.70%1D
USD
Frog Games (FG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:27 (UTC+8)

Frog Games (FG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00284145
24 שעות נמוך
$ 0.00323598
גבוה 24 שעות

$ 0.00284145
$ 0.00323598
$ 0.00381228
$ 0.00264515
-0.57%

-7.73%

+0.89%

+0.89%

Frog Games (FG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00284521. במהלך 24 השעות האחרונות, FG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00284145 לבין שיא של $ 0.00323598, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00264515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FG השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -7.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frog Games (FG) מידע שוק

$ 2.84M
--
$ 2.84M
999.34M
999,340,637.385986
שווי השוק הנוכחי של Frog Games הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FG הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999340637.385986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.

Frog Games (FG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frog Gamesל USDהיה $ -0.00023841761077797.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrog Games ל USDהיה . $ -0.0001672821.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrog Games ל USDהיה $ -0.0000919606.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frog Gamesל USDהיה $ -0.0006876993313233046.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00023841761077797-7.73%
30 ימים$ -0.0001672821-5.87%
60 ימים$ -0.0000919606-3.23%
90 ימים$ -0.0006876993313233046-19.46%

מה זהFrog Games (FG)

Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!

Frog Games (FG) משאב

האתר הרשמי

Frog Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frog Games (FG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frog Games (FG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frog Games.

בדוק את Frog Games תחזית המחיר עכשיו‏!

FG למטבעות מקומיים

Frog Games (FG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frog Games (FG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frog Games (FG)

כמה שווה Frog Games (FG) היום?
החי FGהמחיר ב USD הוא 0.00284521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FG ל USD?
המחיר הנוכחי של FG ל USD הוא $ 0.00284521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frog Games?
שווי השוק של FG הוא $ 2.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FG?
ההיצע במחזור של FG הוא 999.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FG?
‏‏FG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00381228 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FG?
FG ‏‏רשם מחירATL של 0.00264515 USD.
מהו נפח המסחר של FG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FG הוא -- USD.
האם FG יעלה השנה?
FG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.