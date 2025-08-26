Fringe Finance (FRIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.082029 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.77% שינוי מחיר (1D) +1.77% שינוי מחיר (7D) +0.41%

Fringe Finance (FRIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.082029, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRIN השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, +1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fringe Finance (FRIN) מידע שוק

שווי שוק $ 228.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.02K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fringe Finance הוא $ 228.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.02K.