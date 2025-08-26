FridonAI (FRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00152913$ 0.00152913 $ 0.00152913 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.04% שינוי מחיר (7D) -10.39% שינוי מחיר (7D) -10.39%

FridonAI (FRAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152913, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FridonAI (FRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 33.28K$ 33.28K $ 33.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.57K$ 40.57K $ 40.57K אספקת מחזור 777.22M 777.22M 777.22M אספקה כוללת 947,547,494.254969 947,547,494.254969 947,547,494.254969

שווי השוק הנוכחי של FridonAI הוא $ 33.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRAI הוא 777.22M, עם היצע כולל של 947547494.254969. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.57K.