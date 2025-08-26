עוד על FRENS

Frens of Elon סֵמֶל

Frens of Elon מחיר (FRENS)

לא רשום

1 FRENS ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Frens of Elon (FRENS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:07:10 (UTC+8)

Frens of Elon (FRENS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01529328
$ 0.01529328$ 0.01529328

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Frens of Elon (FRENS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRENS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRENSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01529328, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRENS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frens of Elon (FRENS) מידע שוק

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,303.847969
999,981,303.847969 999,981,303.847969

שווי השוק הנוכחי של Frens of Elon הוא $ 7.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRENS הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999981303.847969. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.45K.

Frens of Elon (FRENS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frens of Elonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrens of Elon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrens of Elon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frens of Elonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.46%
60 ימים$ 0+22.67%
90 ימים$ 0--

מה זהFrens of Elon (FRENS)

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

Frens of Elon (FRENS) משאב

האתר הרשמי

Frens of Elonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frens of Elon (FRENS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frens of Elon (FRENS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frens of Elon.

בדוק את Frens of Elon תחזית המחיר עכשיו‏!

FRENS למטבעות מקומיים

Frens of Elon (FRENS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frens of Elon (FRENS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRENS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frens of Elon (FRENS)

כמה שווה Frens of Elon (FRENS) היום?
החי FRENSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRENS ל USD?
המחיר הנוכחי של FRENS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frens of Elon?
שווי השוק של FRENS הוא $ 7.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRENS?
ההיצע במחזור של FRENS הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRENS?
‏‏FRENS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01529328 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRENS?
FRENS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FRENS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRENS הוא -- USD.
האם FRENS יעלה השנה?
FRENS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRENS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:07:10 (UTC+8)

