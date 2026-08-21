Freedom of Money מחיר היום

מחיר Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00413353, עם שינוי של 2.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FREEDOM OF MONEY ל USD הוא $ 0.00413353 לכל FREEDOM OF MONEY.

Freedom of Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,133,531, עם היצע במחזור של 1.00B FREEDOM OF MONEY. ב‑24 השעות האחרונות, FREEDOM OF MONEY סחר בין $ 0.00395581 (נמוך) ל $ 0.00435673 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02165553, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00291554.

ביצועים לטווח קצר, FREEDOM OF MONEY נע ב +1.03% בשעה האחרונה ו -4.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 554.18K.

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M נפח (24 שעות) $ 554.18K$ 554.18K $ 554.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Freedom of Money הוא $ 4.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 554.18K. ההיצע במחזור של FREEDOM OF MONEY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.13M.