FREE Shayne Coplan (EAGLE) טוקנומיקה
FREE Shayne Coplan (EAGLE) מידע
The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday.
Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said.
On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?”
Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls.
“It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.”
Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom.
FREE Shayne Coplan (EAGLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FREE Shayne Coplan (EAGLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
FREE Shayne Coplan (EAGLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של FREE Shayne Coplan (EAGLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של EAGLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות EAGLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את EAGLEטוקניומיקה, חקרו אתEAGLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
EAGLE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן EAGLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EAGLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.