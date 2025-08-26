FREE Shayne Coplan (EAGLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00535863$ 0.00535863 $ 0.00535863 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -10.34% שינוי מחיר (7D) -4.61% שינוי מחיר (7D) -4.61%

FREE Shayne Coplan (EAGLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EAGLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EAGLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00535863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EAGLE השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -10.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FREE Shayne Coplan (EAGLE) מידע שוק

שווי שוק $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,730,427.426441 999,730,427.426441 999,730,427.426441

שווי השוק הנוכחי של FREE Shayne Coplan הוא $ 55.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EAGLE הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999730427.426441. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.53K.