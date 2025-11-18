Free Republic of Verdis מחיר היום

מחיר Free Republic of Verdis (VERDIS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 17.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VERDIS ל USD הוא -- לכל VERDIS.

Free Republic of Verdis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 116,495, עם היצע במחזור של 998.38M VERDIS. ב‑24 השעות האחרונות, VERDIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VERDIS נע ב +6.00% בשעה האחרונה ו +338.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Free Republic of Verdis (VERDIS) מידע שוק

שווי שוק $ 116.50K$ 116.50K $ 116.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.50K$ 116.50K $ 116.50K אספקת מחזור 998.38M 998.38M 998.38M אספקה כוללת 998,377,738.9759978 998,377,738.9759978 998,377,738.9759978

שווי השוק הנוכחי של Free Republic of Verdis הוא $ 116.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERDIS הוא 998.38M, עם היצע כולל של 998377738.9759978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.50K.