Frax Staked frxUSD מחיר היום

מחיר Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.21, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SFRXUSD ל USD הוא $ 1.21 לכל SFRXUSD.

Frax Staked frxUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,301,165, עם היצע במחזור של 28.43M SFRXUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SFRXUSD סחר בין $ 1.21 (נמוך) ל $ 1.21 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.29, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.056.

ביצועים לטווח קצר, SFRXUSD נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 177.61K.

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 34.30M$ 34.30M $ 34.30M נפח (24 שעות) $ 177.61K$ 177.61K $ 177.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.30M$ 34.30M $ 34.30M אספקת מחזור 28.43M 28.43M 28.43M אספקה כוללת 28,425,818.96808637 28,425,818.96808637 28,425,818.96808637

שווי השוק הנוכחי של Frax Staked frxUSD הוא $ 34.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 177.61K. ההיצע במחזור של SFRXUSD הוא 28.43M, עם היצע כולל של 28425818.96808637. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.30M.