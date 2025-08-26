עוד על FFROG

FrankenFrog סֵמֶל

FrankenFrog מחיר (FFROG)

לא רשום

1 FFROG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
FrankenFrog (FFROG) טבלת מחירים חיה
FrankenFrog (FFROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261126
$ 0.00261126$ 0.00261126

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

FrankenFrog (FFROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FFROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FFROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00261126, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FFROG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים.

FrankenFrog (FFROG) מידע שוק

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

--
----

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

980.37M
980.37M 980.37M

980,366,209.349746
980,366,209.349746 980,366,209.349746

שווי השוק הנוכחי של FrankenFrog הוא $ 4.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FFROG הוא 980.37M, עם היצע כולל של 980366209.349746. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.74K.

FrankenFrog (FFROG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FrankenFrogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrankenFrog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrankenFrog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FrankenFrogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-0.32%
60 ימים$ 0+19.80%
90 ימים$ 0--

מה זהFrankenFrog (FFROG)

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

FrankenFrog (FFROG) משאב

האתר הרשמי

FrankenFrogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FrankenFrog (FFROG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FrankenFrog (FFROG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FrankenFrog.

בדוק את FrankenFrog תחזית המחיר עכשיו‏!

FFROG למטבעות מקומיים

FrankenFrog (FFROG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FrankenFrog (FFROG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FFROG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FrankenFrog (FFROG)

כמה שווה FrankenFrog (FFROG) היום?
החי FFROGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FFROG ל USD?
המחיר הנוכחי של FFROG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FrankenFrog?
שווי השוק של FFROG הוא $ 4.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FFROG?
ההיצע במחזור של FFROG הוא 980.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FFROG?
‏‏FFROG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00261126 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FFROG?
FFROG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FFROG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FFROG הוא -- USD.
האם FFROG יעלה השנה?
FFROG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FFROG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
FrankenFrog (FFROG) עדכונים חשובים מהתעשייה

