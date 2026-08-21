Frank Ocean מחיר היום

מחיר Frank Ocean (FRANK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRANK ל USD הוא $ 0 לכל FRANK.

Frank Ocean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,495.4, עם היצע במחזור של 961.36M FRANK. ב‑24 השעות האחרונות, FRANK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00148586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRANK נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו -28.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Frank Ocean (FRANK) מידע שוק

שווי שוק $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K אספקת מחזור 961.36M 961.36M 961.36M אספקה כוללת 961,359,785.10977 961,359,785.10977 961,359,785.10977

שווי השוק הנוכחי של Frank Ocean הוא $ 17.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRANK הוא 961.36M, עם היצע כולל של 961359785.10977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.50K.