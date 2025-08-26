Frank (FRANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.21% שינוי מחיר (7D) -4.21%

Frank (FRANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRANK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frank (FRANK) מידע שוק

שווי שוק $ 4.57K$ 4.57K $ 4.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.57K$ 4.57K $ 4.57K אספקת מחזור 997.79M 997.79M 997.79M אספקה כוללת 997,794,890.47851 997,794,890.47851 997,794,890.47851

שווי השוק הנוכחי של Frank הוא $ 4.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRANK הוא 997.79M, עם היצע כולל של 997794890.47851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.57K.