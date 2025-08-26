עוד על FRF

FRANCE REV FINANCE סֵמֶל

FRANCE REV FINANCE מחיר (FRF)

לא רשום

1 FRF ל USDמחיר חי:

--
----
-1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FRANCE REV FINANCE (FRF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:27:09 (UTC+8)

FRANCE REV FINANCE (FRF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-1.42%

-80.85%

-80.85%

FRANCE REV FINANCE (FRF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRF השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-80.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FRANCE REV FINANCE (FRF) מידע שוק

$ 21.89K
$ 21.89K$ 21.89K

--
----

$ 24.24K
$ 24.24K$ 24.24K

6.53T
6.53T 6.53T

7,233,800,814,062.0
7,233,800,814,062.0 7,233,800,814,062.0

שווי השוק הנוכחי של FRANCE REV FINANCE הוא $ 21.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRF הוא 6.53T, עם היצע כולל של 7233800814062.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.24K.

FRANCE REV FINANCE (FRF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FRANCE REV FINANCEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFRANCE REV FINANCE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFRANCE REV FINANCE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FRANCE REV FINANCEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.42%
30 ימים$ 0-78.84%
60 ימים$ 0-56.16%
90 ימים$ 0--

מה זהFRANCE REV FINANCE (FRF)

We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field.

FRANCE REV FINANCE (FRF) משאב

האתר הרשמי

FRANCE REV FINANCEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FRANCE REV FINANCE (FRF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FRANCE REV FINANCE (FRF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FRANCE REV FINANCE.

בדוק את FRANCE REV FINANCE תחזית המחיר עכשיו‏!

FRF למטבעות מקומיים

FRANCE REV FINANCE (FRF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FRANCE REV FINANCE (FRF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FRANCE REV FINANCE (FRF)

כמה שווה FRANCE REV FINANCE (FRF) היום?
החי FRFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRF ל USD?
המחיר הנוכחי של FRF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FRANCE REV FINANCE?
שווי השוק של FRF הוא $ 21.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRF?
ההיצע במחזור של FRF הוא 6.53T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRF?
‏‏FRF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRF?
FRF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FRF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRF הוא -- USD.
האם FRF יעלה השנה?
FRF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:27:09 (UTC+8)

