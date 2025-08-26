France Coin (FRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00840597$ 0.00840597 $ 0.00840597 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -7.76% שינוי מחיר (7D) +132.01% שינוי מחיר (7D) +132.01%

France Coin (FRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00840597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRA השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -7.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+132.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

France Coin (FRA) מידע שוק

שווי שוק $ 112.93K$ 112.93K $ 112.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.93K$ 112.93K $ 112.93K אספקת מחזור 746.47M 746.47M 746.47M אספקה כוללת 746,474,169.250681 746,474,169.250681 746,474,169.250681

שווי השוק הנוכחי של France Coin הוא $ 112.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRA הוא 746.47M, עם היצע כולל של 746474169.250681. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.93K.