Fractal (FCL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111762 $ 0.00111762 $ 0.00111762 24 שעות נמוך $ 0.00127714 $ 0.00127714 $ 0.00127714 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111762$ 0.00111762 $ 0.00111762 גבוה 24 שעות $ 0.00127714$ 0.00127714 $ 0.00127714 שיא כל הזמנים $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00102806$ 0.00102806 $ 0.00102806 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.81% שינוי מחיר (1D) -10.85% שינוי מחיר (7D) -25.36% שינוי מחיר (7D) -25.36%

Fractal (FCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00113788. במהלך 24 השעות האחרונות, FCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111762 לבין שיא של $ 0.00127714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCL השתנה ב +1.81% במהלך השעה האחרונה, -10.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fractal (FCL) מידע שוק

שווי שוק $ 139.47K$ 139.47K $ 139.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.66K$ 276.66K $ 276.66K אספקת מחזור 122.57M 122.57M 122.57M אספקה כוללת 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

שווי השוק הנוכחי של Fractal הוא $ 139.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCL הוא 122.57M, עם היצע כולל של 243135150.9888386. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.66K.