Fractal סֵמֶל

Fractal מחיר (FCL)

לא רשום

1 FCL ל USDמחיר חי:

$0.00113788
$0.00113788
-10.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Fractal (FCL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:07:57 (UTC+8)

Fractal (FCL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00111762
$ 0.00111762
24 שעות נמוך
$ 0.00127714
$ 0.00127714
גבוה 24 שעות

$ 0.00111762
$ 0.00111762

$ 0.00127714
$ 0.00127714

$ 1.47
$ 1.47

$ 0.00102806
$ 0.00102806

+1.81%

-10.85%

-25.36%

-25.36%

Fractal (FCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00113788. במהלך 24 השעות האחרונות, FCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111762 לבין שיא של $ 0.00127714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCL השתנה ב +1.81% במהלך השעה האחרונה, -10.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fractal (FCL) מידע שוק

$ 139.47K
$ 139.47K

--
----

$ 276.66K
$ 276.66K

122.57M
122.57M

243,135,150.9888386
243,135,150.9888386

שווי השוק הנוכחי של Fractal הוא $ 139.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCL הוא 122.57M, עם היצע כולל של 243135150.9888386. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.66K.

Fractal (FCL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fractalל USDהיה $ -0.000138610701779533.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFractal ל USDהיה . $ -0.0004750571.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFractal ל USDהיה $ -0.0005345475.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fractalל USDהיה $ -0.002889223273290071.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000138610701779533-10.85%
30 ימים$ -0.0004750571-41.74%
60 ימים$ -0.0005345475-46.97%
90 ימים$ -0.002889223273290071-71.74%

מה זהFractal (FCL)

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fractal (FCL) משאב

האתר הרשמי

Fractalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fractal (FCL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fractal (FCL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fractal.

בדוק את Fractal תחזית המחיר עכשיו‏!

FCL למטבעות מקומיים

Fractal (FCL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fractal (FCL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FCL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fractal (FCL)

כמה שווה Fractal (FCL) היום?
החי FCLהמחיר ב USD הוא 0.00113788 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FCL ל USD?
המחיר הנוכחי של FCL ל USD הוא $ 0.00113788. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fractal?
שווי השוק של FCL הוא $ 139.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FCL?
ההיצע במחזור של FCL הוא 122.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FCL?
‏‏FCL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.47 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FCL?
FCL ‏‏רשם מחירATL של 0.00102806 USD.
מהו נפח המסחר של FCL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FCL הוא -- USD.
האם FCL יעלה השנה?
FCL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FCL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:07:57 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.