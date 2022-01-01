FPI Bank (FPIBANK) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי FPI Bank (FPIBANK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
FPI Bank (FPIBANK) מידע

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz.

The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

אתר רשמי:
https://fpibank.com/
מסמך לבן:
https://fpibank.com/#whitepaper

FPI Bank (FPIBANK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FPI Bank (FPIBANK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 4.26M
$ 4.26M
ההיצע הכולל:
$ 965.00M
$ 965.00M
אספקה במחזור:
$ 647.95M
$ 647.95M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.34M
$ 6.34M
שיא כל הזמנים:
$ 0.093765
$ 0.093765
שפל כל הזמנים:
$ 0.00171803
$ 0.00171803
מחיר נוכחי:
$ 0.00668781
$ 0.00668781

FPI Bank (FPIBANK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של FPI Bank (FPIBANK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של FPIBANK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות FPIBANKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את FPIBANKטוקניומיקה, חקרו אתFPIBANKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FPIBANK חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן FPIBANK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FPIBANK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.