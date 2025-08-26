FoxGirl (FOXGIRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -3.88% שינוי מחיר (7D) -0.94% שינוי מחיר (7D) -0.94%

FoxGirl (FOXGIRL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOXGIRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOXGIRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOXGIRL השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -3.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FoxGirl (FOXGIRL) מידע שוק

שווי שוק $ 117.57K$ 117.57K $ 117.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.57K$ 117.57K $ 117.57K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 99,999,484,890,300.0 99,999,484,890,300.0 99,999,484,890,300.0

שווי השוק הנוכחי של FoxGirl הוא $ 117.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOXGIRL הוא 100.00T, עם היצע כולל של 99999484890300.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.57K.