Fox Bets AI מחיר היום

מחיר Fox Bets AI (FOX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOX ל USD הוא $ 0 לכל FOX.

Fox Bets AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,252.62, עם היצע במחזור של 350.00M FOX. ב‑24 השעות האחרונות, FOX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00133299, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fox Bets AI (FOX) מידע שוק

שווי שוק $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K אספקת מחזור 350.00M 350.00M 350.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fox Bets AI הוא $ 15.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOX הוא 350.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.58K.