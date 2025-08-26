Fourth Star (FSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00899867 $ 0.00899867 $ 0.00899867 24 שעות נמוך $ 0.00950141 $ 0.00950141 $ 0.00950141 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00899867$ 0.00899867 $ 0.00899867 גבוה 24 שעות $ 0.00950141$ 0.00950141 $ 0.00950141 שיא כל הזמנים $ 0.090011$ 0.090011 $ 0.090011 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00380003$ 0.00380003 $ 0.00380003 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +18.71% שינוי מחיר (7D) +18.71%

Fourth Star (FSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00950106. במהלך 24 השעות האחרונות, FSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00899867 לבין שיא של $ 0.00950141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.090011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00380003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FSTR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fourth Star (FSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 96.47K$ 96.47K $ 96.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 950.11K$ 950.11K $ 950.11K אספקת מחזור 10.15M 10.15M 10.15M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fourth Star הוא $ 96.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FSTR הוא 10.15M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 950.11K.