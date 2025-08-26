עוד על FSTR

Fourth Star סֵמֶל

Fourth Star מחיר (FSTR)

$0.00950106
0.00%1D
Fourth Star (FSTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:07:50 (UTC+8)

Fourth Star (FSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00899867
24 שעות נמוך
$ 0.00950141
גבוה 24 שעות

$ 0.00899867
$ 0.00950141
$ 0.090011
$ 0.00380003
+0.01%

+0.03%

+18.71%

+18.71%

Fourth Star (FSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00950106. במהלך 24 השעות האחרונות, FSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00899867 לבין שיא של $ 0.00950141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.090011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00380003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FSTR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fourth Star (FSTR) מידע שוק

$ 96.47K
$ 96.47K$ 96.47K

--
----

$ 950.11K
$ 950.11K$ 950.11K

10.15M
10.15M 10.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fourth Star הוא $ 96.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FSTR הוא 10.15M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 950.11K.

Fourth Star (FSTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fourth Starל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFourth Star ל USDהיה . $ -0.0035229930.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFourth Star ל USDהיה $ -0.0059761809.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fourth Starל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.03%
30 ימים$ -0.0035229930-37.08%
60 ימים$ -0.0059761809-62.90%
90 ימים$ 0--

מה זהFourth Star (FSTR)

Fourth Star (FSTR) משאב

Fourth Starתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fourth Star (FSTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fourth Star (FSTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fourth Star.

בדוק את Fourth Star תחזית המחיר עכשיו‏!

FSTR למטבעות מקומיים

Fourth Star (FSTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fourth Star (FSTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FSTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fourth Star (FSTR)

כמה שווה Fourth Star (FSTR) היום?
החי FSTRהמחיר ב USD הוא 0.00950106 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FSTR ל USD?
המחיר הנוכחי של FSTR ל USD הוא $ 0.00950106. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fourth Star?
שווי השוק של FSTR הוא $ 96.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FSTR?
ההיצע במחזור של FSTR הוא 10.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FSTR?
‏‏FSTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.090011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FSTR?
FSTR ‏‏רשם מחירATL של 0.00380003 USD.
מהו נפח המסחר של FSTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FSTR הוא -- USD.
האם FSTR יעלה השנה?
FSTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FSTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:07:50 (UTC+8)

Fourth Star (FSTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.