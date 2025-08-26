Forty Two DAO Token (FTD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03481894 $ 0.03481894 $ 0.03481894 24 שעות נמוך $ 0.0406461 $ 0.0406461 $ 0.0406461 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03481894$ 0.03481894 $ 0.03481894 גבוה 24 שעות $ 0.0406461$ 0.0406461 $ 0.0406461 שיא כל הזמנים $ 5.33$ 5.33 $ 5.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03350827$ 0.03350827 $ 0.03350827 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -6.27% שינוי מחיר (7D) -4.54% שינוי מחיר (7D) -4.54%

Forty Two DAO Token (FTD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03715319. במהלך 24 השעות האחרונות, FTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03481894 לבין שיא של $ 0.0406461, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03350827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTD השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forty Two DAO Token (FTD) מידע שוק

שווי שוק $ 598.17K$ 598.17K $ 598.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M אספקת מחזור 16.10M 16.10M 16.10M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forty Two DAO Token הוא $ 598.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTD הוא 16.10M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.