Forty Two DAO Token סֵמֶל

Forty Two DAO Token מחיר (FTD)

לא רשום

$0.03715319
-6.20%1D
USD
Forty Two DAO Token (FTD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:40:13 (UTC+8)

Forty Two DAO Token (FTD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.58%

-6.27%

-4.54%

-4.54%

Forty Two DAO Token (FTD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03715319. במהלך 24 השעות האחרונות, FTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03481894 לבין שיא של $ 0.0406461, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03350827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTD השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forty Two DAO Token (FTD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Forty Two DAO Token הוא $ 598.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTD הוא 16.10M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.

Forty Two DAO Token (FTD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forty Two DAO Tokenל USDהיה $ -0.00248696536176909.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForty Two DAO Token ל USDהיה . $ -0.0148521400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForty Two DAO Token ל USDהיה $ -0.0186960462.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forty Two DAO Tokenל USDהיה $ -0.15493614112195603.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00248696536176909-6.27%
30 ימים$ -0.0148521400-39.97%
60 ימים$ -0.0186960462-50.32%
90 ימים$ -0.15493614112195603-80.65%

מה זהForty Two DAO Token (FTD)

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

Forty Two DAO Token (FTD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Forty Two DAO Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Forty Two DAO Token (FTD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Forty Two DAO Token (FTD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Forty Two DAO Token.

בדוק את Forty Two DAO Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FTD למטבעות מקומיים

Forty Two DAO Token (FTD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Forty Two DAO Token (FTD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FTD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Forty Two DAO Token (FTD)

כמה שווה Forty Two DAO Token (FTD) היום?
החי FTDהמחיר ב USD הוא 0.03715319 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FTD ל USD?
המחיר הנוכחי של FTD ל USD הוא $ 0.03715319. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Forty Two DAO Token?
שווי השוק של FTD הוא $ 598.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FTD?
ההיצע במחזור של FTD הוא 16.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FTD?
‏‏FTD השיג מחיר שיא (ATH) של 5.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FTD?
FTD ‏‏רשם מחירATL של 0.03350827 USD.
מהו נפח המסחר של FTD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FTD הוא -- USD.
האם FTD יעלה השנה?
FTD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FTD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.