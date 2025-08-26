Fortress Loans (FTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 14.12$ 14.12 $ 14.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00165818$ 0.00165818 $ 0.00165818 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.73% שינוי מחיר (7D) +0.73%

Fortress Loans (FTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0021018. במהלך 24 השעות האחרונות, FTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00165818.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fortress Loans (FTS) מידע שוק

שווי שוק $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K אספקת מחזור 9.46M 9.46M 9.46M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fortress Loans הוא $ 19.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTS הוא 9.46M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.02K.