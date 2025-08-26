ForRealOG (FROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -5.07% שינוי מחיר (7D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +0.25%

ForRealOG (FROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROG השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -5.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ForRealOG (FROG) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 634.32K$ 634.32K $ 634.32K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 419,999,994,092.66 419,999,994,092.66 419,999,994,092.66

שווי השוק הנוכחי של ForRealOG הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 0.00, עם היצע כולל של 419999994092.66. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 634.32K.