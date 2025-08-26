עוד על CGX

Forkast מחיר (CGX)

לא רשום

1 CGX ל USDמחיר חי:

$0.0010204
$0.0010204$0.0010204
-1.50%1D
mexc
USD
Forkast (CGX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:07:24 (UTC+8)

Forkast (CGX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00101665
$ 0.00101665$ 0.00101665
24 שעות נמוך
$ 0.0010396
$ 0.0010396$ 0.0010396
גבוה 24 שעות

$ 0.00101665
$ 0.00101665$ 0.00101665

$ 0.0010396
$ 0.0010396$ 0.0010396

$ 0.03869795
$ 0.03869795$ 0.03869795

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-1.50%

-12.30%

-12.30%

Forkast (CGX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010204. במהלך 24 השעות האחרונות, CGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101665 לבין שיא של $ 0.0010396, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03869795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGX השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forkast (CGX) מידע שוק

$ 178.58K
$ 178.58K$ 178.58K

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

175.01M
175.01M 175.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forkast הוא $ 178.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGX הוא 175.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

Forkast (CGX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forkastל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForkast ל USDהיה . $ -0.0001947555.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForkast ל USDהיה $ -0.0001170913.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forkastל USDהיה $ +0.0002547556053139082.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.50%
30 ימים$ -0.0001947555-19.08%
60 ימים$ -0.0001170913-11.47%
90 ימים$ +0.0002547556053139082+33.27%

מה זהForkast (CGX)

Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

Forkast (CGX) משאב

האתר הרשמי

Forkastתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Forkast (CGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Forkast (CGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Forkast.

בדוק את Forkast תחזית המחיר עכשיו‏!

CGX למטבעות מקומיים

Forkast (CGX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Forkast (CGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Forkast (CGX)

כמה שווה Forkast (CGX) היום?
החי CGXהמחיר ב USD הוא 0.0010204 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGX ל USD?
המחיר הנוכחי של CGX ל USD הוא $ 0.0010204. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Forkast?
שווי השוק של CGX הוא $ 178.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGX?
ההיצע במחזור של CGX הוא 175.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGX?
‏‏CGX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03869795 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGX?
CGX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CGX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGX הוא -- USD.
האם CGX יעלה השנה?
CGX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Forkast (CGX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

