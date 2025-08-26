Forkast (CGX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00101665 $ 0.00101665 $ 0.00101665 24 שעות נמוך $ 0.0010396 $ 0.0010396 $ 0.0010396 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00101665$ 0.00101665 $ 0.00101665 גבוה 24 שעות $ 0.0010396$ 0.0010396 $ 0.0010396 שיא כל הזמנים $ 0.03869795$ 0.03869795 $ 0.03869795 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -1.50% שינוי מחיר (7D) -12.30% שינוי מחיר (7D) -12.30%

Forkast (CGX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010204. במהלך 24 השעות האחרונות, CGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101665 לבין שיא של $ 0.0010396, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03869795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGX השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forkast (CGX) מידע שוק

שווי שוק $ 178.58K$ 178.58K $ 178.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 175.01M 175.01M 175.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forkast הוא $ 178.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGX הוא 175.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.