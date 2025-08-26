Forgotten Playland (FP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.098671 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -9.45% שינוי מחיר (7D) -8.90%

Forgotten Playland (FP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.098671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FP השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -9.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forgotten Playland (FP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.57M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.08M אספקת מחזור 4.08B אספקה כוללת 7,972,902,505.783006

שווי השוק הנוכחי של Forgotten Playland הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FP הוא 4.08B, עם היצע כולל של 7972902505.783006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.08M.