Forgive Me Father סֵמֶל

Forgive Me Father מחיר ($PURGE)

לא רשום

1 $PURGE ל USDמחיר חי:

$0.00420282
$0.00420282
-10.80%1D
USD
Forgive Me Father ($PURGE) טבלת מחירים חיה
Forgive Me Father ($PURGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00418652
24 שעות נמוך
$ 0.00476829
גבוה 24 שעות

$ 0.00418652
$ 0.00476829
$ 0.088906
$ 0.00295298
+0.62%

-10.15%

-14.44%

-14.44%

Forgive Me Father ($PURGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00422164. במהלך 24 השעות האחרונות, $PURGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00418652 לבין שיא של $ 0.00476829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PURGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00295298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PURGE השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -10.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.44% ב-7 הימים האחרונים.

Forgive Me Father ($PURGE) מידע שוק

$ 3.36M
--
$ 3.36M
799.99M
799,989,991.97736
שווי השוק הנוכחי של Forgive Me Father הוא $ 3.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PURGE הוא 799.99M, עם היצע כולל של 799989991.97736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.36M.

Forgive Me Father ($PURGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forgive Me Fatherל USDהיה $ -0.000477420445034356.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForgive Me Father ל USDהיה . $ -0.0014091766.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForgive Me Father ל USDהיה $ -0.0010013113.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forgive Me Fatherל USDהיה $ -0.004004726744976626.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000477420445034356-10.15%
30 ימים$ -0.0014091766-33.37%
60 ימים$ -0.0010013113-23.71%
90 ימים$ -0.004004726744976626-48.68%

מה זהForgive Me Father ($PURGE)

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

Forgive Me Father ($PURGE) משאב

האתר הרשמי

Forgive Me Fatherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Forgive Me Father ($PURGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Forgive Me Father ($PURGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Forgive Me Father.

בדוק את Forgive Me Father תחזית המחיר עכשיו‏!

$PURGE למטבעות מקומיים

Forgive Me Father ($PURGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Forgive Me Father ($PURGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $PURGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Forgive Me Father ($PURGE)

כמה שווה Forgive Me Father ($PURGE) היום?
החי $PURGEהמחיר ב USD הוא 0.00422164 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $PURGE ל USD?
המחיר הנוכחי של $PURGE ל USD הוא $ 0.00422164. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Forgive Me Father?
שווי השוק של $PURGE הוא $ 3.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $PURGE?
ההיצע במחזור של $PURGE הוא 799.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $PURGE?
‏‏$PURGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.088906 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $PURGE?
$PURGE ‏‏רשם מחירATL של 0.00295298 USD.
מהו נפח המסחר של $PURGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $PURGE הוא -- USD.
האם $PURGE יעלה השנה?
$PURGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $PURGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.