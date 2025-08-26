Forgive Me Father ($PURGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00418652 24 שעות נמוך $ 0.00476829 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.088906 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00295298 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -10.15% שינוי מחיר (7D) -14.44%

Forgive Me Father ($PURGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00422164. במהלך 24 השעות האחרונות, $PURGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00418652 לבין שיא של $ 0.00476829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PURGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00295298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PURGE השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -10.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forgive Me Father ($PURGE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.36M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.36M אספקת מחזור 799.99M אספקה כוללת 799,989,991.97736

שווי השוק הנוכחי של Forgive Me Father הוא $ 3.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PURGE הוא 799.99M, עם היצע כולל של 799989991.97736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.36M.