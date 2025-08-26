עוד על FOREXLENS

Forex Lens סֵמֶל

Forex Lens מחיר (FOREXLENS)

לא רשום

1 FOREXLENS ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Forex Lens (FOREXLENS) טבלת מחירים חיה
Forex Lens (FOREXLENS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.06%

+5.06%

Forex Lens (FOREXLENS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOREXLENS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOREXLENSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOREXLENS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forex Lens (FOREXLENS) מידע שוק

$ 30.89K
$ 30.89K$ 30.89K

--
----

$ 30.89K
$ 30.89K$ 30.89K

999.47M
999.47M 999.47M

999,473,941.358068
999,473,941.358068 999,473,941.358068

שווי השוק הנוכחי של Forex Lens הוא $ 30.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOREXLENS הוא 999.47M, עם היצע כולל של 999473941.358068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.89K.

Forex Lens (FOREXLENS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forex Lensל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForex Lens ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForex Lens ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forex Lensל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-30.85%
60 ימים$ 0-32.91%
90 ימים$ 0--

מה זהForex Lens (FOREXLENS)

For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Forex Lens (FOREXLENS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Forex Lensתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Forex Lens (FOREXLENS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Forex Lens (FOREXLENS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Forex Lens.

בדוק את Forex Lens תחזית המחיר עכשיו‏!

FOREXLENS למטבעות מקומיים

Forex Lens (FOREXLENS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Forex Lens (FOREXLENS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOREXLENS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Forex Lens (FOREXLENS)

כמה שווה Forex Lens (FOREXLENS) היום?
החי FOREXLENSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOREXLENS ל USD?
המחיר הנוכחי של FOREXLENS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Forex Lens?
שווי השוק של FOREXLENS הוא $ 30.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOREXLENS?
ההיצע במחזור של FOREXLENS הוא 999.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOREXLENS?
‏‏FOREXLENS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOREXLENS?
FOREXLENS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FOREXLENS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOREXLENS הוא -- USD.
האם FOREXLENS יעלה השנה?
FOREXLENS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOREXLENS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
