ForeverMoney מחיר היום

מחיר ForeverMoney (SN98) בזמן אמת היום הוא $ 0.637217, עם שינוי של 7.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN98 ל USD הוא $ 0.637217 לכל SN98.

ForeverMoney כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,184,880, עם היצע במחזור של 3.41M SN98. ב‑24 השעות האחרונות, SN98 סחר בין $ 0.587447 (נמוך) ל $ 0.64334 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.87, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00817977.

ביצועים לטווח קצר, SN98 נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו +6.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 35.32K.

ForeverMoney (SN98) מידע שוק

שווי שוק $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M נפח (24 שעות) $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M אספקת מחזור 3.41M 3.41M 3.41M אספקה כוללת 3,405,283.543909136 3,405,283.543909136 3,405,283.543909136

שווי השוק הנוכחי של ForeverMoney הוא $ 2.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.32K. ההיצע במחזור של SN98 הוא 3.41M, עם היצע כולל של 3405283.543909136. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.