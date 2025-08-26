עוד על KNIGHT

Forest Knight סֵמֶל

Forest Knight מחיר (KNIGHT)

לא רשום

1 KNIGHT ל USDמחיר חי:

$0.00850723
$0.00850723$0.00850723
-14.30%1D
USD
Forest Knight (KNIGHT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:07:15 (UTC+8)

Forest Knight (KNIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00833512
$ 0.00833512$ 0.00833512
24 שעות נמוך
$ 0.01002145
$ 0.01002145$ 0.01002145
גבוה 24 שעות

$ 0.00833512
$ 0.00833512$ 0.00833512

$ 0.01002145
$ 0.01002145$ 0.01002145

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 0.0045756
$ 0.0045756$ 0.0045756

+2.11%

-14.35%

-7.58%

-7.58%

Forest Knight (KNIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00851137. במהלך 24 השעות האחרונות, KNIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00833512 לבין שיא של $ 0.01002145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0045756.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNIGHT השתנה ב +2.11% במהלך השעה האחרונה, -14.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forest Knight (KNIGHT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 850.84K
$ 850.84K$ 850.84K

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forest Knight הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.84K.

Forest Knight (KNIGHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forest Knightל USDהיה $ -0.001426641698763842.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForest Knight ל USDהיה . $ +0.0004565796.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForest Knight ל USDהיה $ +0.0042037154.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forest Knightל USDהיה $ -0.000016042302151984.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001426641698763842-14.35%
30 ימים$ +0.0004565796+5.36%
60 ימים$ +0.0042037154+49.39%
90 ימים$ -0.000016042302151984-0.18%

מה זהForest Knight (KNIGHT)

Forest Knight is a Play-to-Earn mobile game powered by Ethereum & Polygon Layer 2. This Free-to-Play Turn-Based Strategy game allows players to build their own team of brave heroes that have all traveled from different realms to join the battle against the Skeleton Master. Your goal is to level up your heroes and equip them with unique and powerful NFTs to aid them in this journey. During this long journey, you will challenge other knights of the kingdom in the PvP Arena for great rewards, join guilds with like-minded knights and fight in mass battles versus other guilds, train your own pets and gain $KNIGHT tokens every step of the way. If you haven’t tried our game yet, feel free to try the public Early Access of Forest Knight The $KNIGHT token is a native, utility token used for: Marketplace Trading Upgrading & Merging NFTs Staking in Buildings Guild Wars Bounties PVP Tournament Entries Blockchain Pet Evolution What makes Forest Knight Unique? By adopting a Free-to-Play model, in Forest Knight, you will be able to play the game and earn both NFTs and Tokens, without having to invest anything but time. No large initial deposits, no odd subscription models. The team is focused on enriching the player’s experience by adding many fun and unique features and not just rely on NFTs to make it look cool. You can always find something fun and productive to do in Forest Knight. Balancing the PVP and PVE features of the game, the developers are focused on creating a journey for all types of players - casuals and hardcore grinders. For players that love the PVE experience, we have Adventure Mode, a series of missions culminating in the fight against the Skeleton Master. And for the players that really just want to fight other players, we have the Arena and Guild Wars. The game features a deceptively simple presentation with eye-catching fantasy graphics that conceal deep strategic structure and tactical nuance underneath. As you progress through the game, you'll recruit new heroes to join you in the battle to protect the realms, each with their own strengths and weaknesses (plus weapons and accessories) that provide varying advantages and drawbacks against enemy teams. Ultimately, the team wants to create an enjoyable game whose experience is enhanced by NFT collectibles and not the other way around. Earning money from playing should just be a byproduct of enjoying yourself while playing the game, which is exactly what Chrono Games aims to do with Forest Knight.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Forest Knight (KNIGHT) משאב

האתר הרשמי

Forest Knightתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Forest Knight (KNIGHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Forest Knight (KNIGHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Forest Knight.

בדוק את Forest Knight תחזית המחיר עכשיו‏!

KNIGHT למטבעות מקומיים

Forest Knight (KNIGHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Forest Knight (KNIGHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNIGHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Forest Knight (KNIGHT)

כמה שווה Forest Knight (KNIGHT) היום?
החי KNIGHTהמחיר ב USD הוא 0.00851137 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNIGHT ל USD?
המחיר הנוכחי של KNIGHT ל USD הוא $ 0.00851137. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Forest Knight?
שווי השוק של KNIGHT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNIGHT?
ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNIGHT?
‏‏KNIGHT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNIGHT?
KNIGHT ‏‏רשם מחירATL של 0.0045756 USD.
מהו נפח המסחר של KNIGHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNIGHT הוא -- USD.
האם KNIGHT יעלה השנה?
KNIGHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNIGHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
