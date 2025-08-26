Forest Knight (KNIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00833512 $ 0.00833512 $ 0.00833512 24 שעות נמוך $ 0.01002145 $ 0.01002145 $ 0.01002145 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00833512$ 0.00833512 $ 0.00833512 גבוה 24 שעות $ 0.01002145$ 0.01002145 $ 0.01002145 שיא כל הזמנים $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0045756$ 0.0045756 $ 0.0045756 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.11% שינוי מחיר (1D) -14.35% שינוי מחיר (7D) -7.58% שינוי מחיר (7D) -7.58%

Forest Knight (KNIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00851137. במהלך 24 השעות האחרונות, KNIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00833512 לבין שיא של $ 0.01002145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0045756.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNIGHT השתנה ב +2.11% במהלך השעה האחרונה, -14.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forest Knight (KNIGHT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 850.84K$ 850.84K $ 850.84K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forest Knight הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.84K.